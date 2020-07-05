Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ın ölümünün 12. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı
05.07.2020 22:39 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:59

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ın ölümünün 12. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan iletisinde, "Edebiyatımızın değerli isimlerinden şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin seslendirildiği bir de videoya yer verdi.

Kaynak: AA

Manşet

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