Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e geçmiş olsun mesajı
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e geçmiş olsun mesajı

02.11.2020 17:57 | Son Güncelleme: 02.11.2020 18:03
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e geçmiş olsun mesajı

Edinilen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 65 saat sonra depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 65 saat sonra depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Elif'in el salladığı hastanedeki görüntüsüyle birlikte Erdoğan tarafından paylaşılan mesaj şöyle:

"Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..."

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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