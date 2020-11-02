Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e geçmiş olsun mesajı
02.11.2020 17:57 | Son Güncelleme: 02.11.2020 18:03
Edinilen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 65 saat sonra depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 65 saat sonra depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
- İstanbul
Elif'in el salladığı hastanedeki görüntüsüyle birlikte Erdoğan tarafından paylaşılan mesaj şöyle:"Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..."
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı