Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e geçmiş olsun mesajı

Edinilen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 65 saat sonra depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 65 saat sonra depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Elif'in el salladığı hastanedeki görüntüsüyle birlikte Erdoğan tarafından paylaşılan mesaj şöyle:

"Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı