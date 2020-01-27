Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ ve Malatya'ya 10'ar milyon lira ödenek talimatı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ ve Malatya'ya 10'ar milyon lira ödenek talimatı

Elazığ Sivrice'deki depremden etkilenen bölgelere yönelik toplam ödenek miktarının 44 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

27.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ ve Malatya'ya 10'ar milyon lira ödenek talimatı

'deki depremden etkilenen bölgelere yönelik toplam ödenek miktarının 44 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ile Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi.

Böylelikle, Elazığ ve Malatya'ya bugüne kadar gönderilen ödenek miktarı 44 milyon liraya ulaştı.

Kaynak: AA
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