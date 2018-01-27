Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem Öztürk'e Tebrik Telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası Takhti Kupası’nda altın madalya kazanan sporcu Ekrem Öztürk’e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası Takhti Kupası'nda altın madalya kazanan sporcu Ekrem Öztürk'e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası Takhti Kupası'nda altın madalya kazanan sporcu Ekrem Öztürk'ü gönderdiği telgrafla tebrik etti. - ANKARA