Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem Öztürk'e Tebrik Telgrafı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem Öztürk'e Tebrik Telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası Takhti Kupası’nda altın madalya kazanan sporcu Ekrem Öztürk’e tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem Öztürk'e Tebrik Telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası Takhti Kupası'nda altın madalya kazanan sporcu Ekrem Öztürk'e tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası Takhti Kupası'nda altın madalya kazanan sporcu Ekrem Öztürk'ü gönderdiği telgrafla tebrik etti. - ANKARA

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