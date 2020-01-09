Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile bugün ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

09.01.2020 20:57 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile...

, Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile bugün ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile bugün ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Politika Kurulu Toplantıları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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