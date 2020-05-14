Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eczacılık Günü mesajı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Koronavirüs'le mücadelemize özverileri ve fedakarlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA