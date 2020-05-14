CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ECZACILIK GÜNÜ MESAJI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ECZACILIK GÜNÜ MESAJI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ECZACILIK GÜNÜ MESAJI
14.05.2020 21:43 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:43

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Koronavirüs'le mücadelemize özverileri ve fedakarlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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