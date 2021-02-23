Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Durmak yok, gollere devam" paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Durmak yok, gollere devam" paylaşımı

23.02.2021 00:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 01:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de açılışını yaptığı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndan şut çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de açılışını yaptığı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndan şut çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İzmir'deki temasları kapsamında video konferans yöntemiyle açılışını yaptığı statta incelemelerde bulunan Erdoğan, burada AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın koruduğu kaleye penaltı atışı kullandı.

Erdoğan, penaltı atarken çekilen fotoğraflarını da eklediği paylaşımında, "Durmak yok, gollere devam" ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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