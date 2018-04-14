Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünyaya Çağrı: "Gelin Kitle İmha Silahlarını Masaya Yatıralım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya ülkelerine çağrıda bulunarak, "Gelin kimyasalı ile konvansiyoneli ile kitle imha silahlarının her çeşidini ve mevcut silahların geleceğini masaya yatıralım. Suriye'de yaşanan son krizi yeni nükleer ve konvansiyonel silahlanma projelerine dev kaynaklar aktarmanın değil, bu imkanları tüm insanlar hayrına kullanmanın vesilesi haline getirelim" dedi.

Fatih Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretine değinerek, "Bay Kemal bugün Hatay'a gidiyor herhalde. Hayırlı yolculuklar. Biz dalga geçmeyiz. Yeter ki gitsin. Takdir de ederiz. Yanına hangi sanatçıyı almış ona da bakmayız. Yeter ki gitsinler. Yeter ki teröristleri yanına almasın mesele bu. Adalet yürüyüşü, adalet kavramı çok güzel bir kavram ama adalet yürüyüşü yapayım derken yanına teröristleri alırsan onun adı adalet olmaz, atalet olur. Bunu birbirine karıştırmayacağız" diye konuştu.

"160 bin kişi şu ana kadar Suriye'ye döndü"

Türkiye'nin Suriye'de operasyon yaptığı bölgelere dönüşlerin başladığını vurgulayan Erdoğan, "Ülkemize sığınan milyonlarca Suriyeli ne rejim, ne PYD, ne DEAŞ'ın hakim olduğu yerlere dönmüyor. Ama Türkiye'nin hakim olduğu yerlere akın akın dönüşler başladı. 160 bin kişi şu ana kadar döndü. Allah'ın izni ile kısa zamanda onun daha fazlası Afrin'e dönecek göreceksiniz. Çünkü biz niçin gidiyoruz. Biz gittiğimiz yere adaleti götürüyoruz. Biz gittiğimiz yere suhuleti getiriyoruz. Biz gittiğimiz yere barışı götürüyoruz, farkımız bu. Bu tek başına Suriye'deki gerçek durumu anlatmaya yeterli" şeklinde konuştu.

"Makron, Putin ve Amerika ile görüşmelerimizi yapacağız"

İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Erdoğan, "Güzel bir görüşme oldu. Atılan adımın içeriğini kendileri ile görüştüm. Tabii Rusya ve Amerika arasındaki sıkıntının da b iran önce çözüme kavuşmasında fayda olduğunu kendisi ile işledim. Biraz sonra sayın Makron ile görüşeceğim. Bu arada arkadaşlarım sayın Putin ile irtibat halindeler. Onunla ve Amerika ile görüşmelerimiz yapacağız. Bu bölgede yükümüz çok ağır. 911 kilometre bizim sınırımız var. Burada akrabalıklar var. Bu bağlar var. Sorumluluğumuz fazla. Bunu bir an önce aşmamız gerekiyor. Birileri gibi eli kolu bağlı duramayız. Ne yapacağımızın planını programını çok iyi yapmalıyız. Biz kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimizin için doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Ne rejimin zulmüne rıza göstereceğiz, ne de PYD ve DEAŞ terör örgütlerine göz açtıracağız" ifadelerini kullandı.

"Dünya 5 yıl önce kulak kabartsaydı, bugün bölgenin bu hale gelmezdi"

"Türkiye'nin Esed ile ilgili düşüncelerine dünya 5 yıl önce kulak kabartsaydı, bugün bölgenin bu hale gelmezdi" diyen Erdoğan, Batı devletlerini eleştirdi.

Esad ile söylediklerinin Batı devletlerinin bir kulağından girdiğini, diğerinden çıktığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz işin içindeydik ama dinlemediler. Dün Dabık'ta, El Bab'ta DEAŞ'ın başını bunun için ezdik. Halen Afrin'de PYD'yi açtığı çukurlara bunun içini gömüyoruz. Sınır boylarımızdaki tüm teröristlere de inşallah aynısını yapacağız. Sahada bu şekilde yolumuza devam ederek soruna Cenevre ve Astana süreçleri çerçevesinde çözüm bulunması gayretlerine destek vermeyi sürdüreceğiz. Astana'da, Türkiye, Rusya ve İran garantörüz. Dayanışmamızı sürdüreceğiz, Cenevre'de aynı şekilde."

"Gelin kimyasalı ile konvansiyoneli ile kitle imha silahlarını masaya yatıralım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de başlayan ve hızla yayılma potansiyeli taşıyan krizin dünyanın tehdit altında olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum. Gelin kimyasalı ile konvansiyoneli ile kitle imha silahlarının her çeşidini ve mevcut silahların geleceğini masaya yatıralım. Gelin Suriye'de yaşanan son krizi yeni nükleer ve konvansiyonel silahlanma projelerine dev kaynaklar aktarmanın değil, bu imkanları tüm insanlar hayrına kullanmanın vesilesi haline getirelim. Ben bu teklifi de yaptık Amerika, Batı ve Rusya'ya. Gelin bu 3.5 milyon Suriyeli sadece bizde var. Dünyaya dağılmış olan mazlumlar var. Biz burada bunlara konutlar yapalım. Bu silahlanma yarışını bir kenara koyalım. Bu teröristleri buralardan def edelim. Bunlara şehirler oluşturalım. Güvenli bölgeler oluşturalım. Bunları sayın Obama döneminde söyledim. 'Çok güzel' dediler. Ama ne yazık ki çok güzel diyenler bu konuda adım atmadılar. Suudi Arabistan'a da yaptım bu teklifi. Ama olumlu yaklaşmadılar. Bu başarılsaydı dünya herkes için daha güvenli, daha yaşanabilir bir yer haline dönüşecekti" dedi.

Kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve partililer katıldı. - İSTANBUL