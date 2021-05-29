Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya şampiyonluğu başarısı elde eden Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya şampiyonluğu başarısı elde eden Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

'TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERMİŞ OLDUK'

Dünya şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuyu kutladı. Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan Onbaşı da "Türk kadınının gücünü göstermiş olduk. Türk sporuna ve Cimnastik Federasyonu'na verdiğiniz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

Ezan okundu, Taksim Camisi dolup taştı! Turistler de hatıra fotoğrafı çektirdi
Ezan okundu, Taksim Camisi dolup taştı! Turistler de hatıra fotoğrafı çektirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde Kuran'ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde Kuran'ı Kerim okudu
Son dakika: Taksim Camii ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: İstanbul'un fethine hediyedir
Son dakika: Taksim Camii ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: İstanbul'un fethine hediyedir

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar İlker Kaleli Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Ergin Ataman Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 00:17:44. #1.11#

title