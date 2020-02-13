Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Radyo Günü paylaşımı Açıklaması
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Radyo Günü paylaşımı Açıklaması - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Radyo Günü paylaşımı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı.

13.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Radyo Günü paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı , 13 Şubat 'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Radyo Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Evde, iş yerinde, trafikte, yolda ve vatanımızın en ücra köşelerinde her gün milyonlara ulaşan radyo camiamızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, tüm radyo emekçilerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler