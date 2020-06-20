Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü paylaşımı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü paylaşımı Açıklaması
20.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:20

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum." diyerek, şöyle devam etti:

"Adaleti, güvenliği, hakça ve adil paylaşımı hakim kılmadıkça hiçbirimiz refah ve güven içerisinde olamayız. 79,5 milyon insanın zorla yerlerinden edildiği dünyamızda sorunlarımıza sırtımızı dönerek, gözlerimizi kapatıp, kulaklarımızı tıkayarak hiçbir çözüm bulamayız.

Her alanda olduğu gibi, mülteci sorununun çözümünde de işbirliğiyle hareket etmeli, tüm dünyanın refah ve güvenliği için elimizi taşın altına koymalıyız.

Dünyanın milli gelire oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi olarak etnik kimliğe, inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, uluslararası alanda onların sesi olmayı sürdüreceğimizi bir kez daha hatırlatıyor, zor şartlar altında hayat mücadelesi veren tüm mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum."

Paylaşımda yer alan grafikte verilen bilgilerde ise 4 milyon sığınmacı sayısı olduğu belirtilerek, Türkiye'nin son 7 yıldır kesintisiz bir şekilde en çok mülteci barındıran ülke konumunda olduğu kaydedildi.

Grafikte 72 milyon 393 bin 212 poliklinik hizmeti verildiği belirtilerek 2 milyon 488 bin 456 yatan hastanın tedavi edildiği, 569 bin 956 doğum yaşandığı, 793 bin 013 sığınmacının da eğitim öğretime dahil edildiği kaydedildi.

Eğitim sistemine uyumu sağlamak amacıyla uyum sınıflarının oluşturulduğu da belirtilen grafikte, Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde 1 milyon 539 bin 785 kursiyere eğitim verildiği bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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