Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kanser Günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kanser Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanserle mücadeleye dikkat çekerek, bu konuda ilgili kurumların tüm imkanları ile vatandaşların yanında olacağını belirtti.

04.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kanser Günü mesajı

Cumhurbaşkanı , kanserle mücadeleye dikkat çekerek, bu konuda ilgili kurumların tüm imkanları ile vatandaşların yanında olacağını belirtti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:


"4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle, kanser tedavisi gören tüm vatandaşlarıma Allah'tan acil şifalar diliyorum. Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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