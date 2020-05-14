Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çiftçiler Günü" paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çiftçiler Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çiftçiler Günü" paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden tüm çiftçilerin 'Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çiftçiler Günü' paylaşımı
14.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çiftçiler Günü" paylaşımı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden tüm çiftçilerin 'Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Tüm çiftçilerin 'Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs #DünyaÇiftçilerGünü'nü tebrik ediyorum. El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çiftçiler Günü' paylaşımı

Kaynak: İHA

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