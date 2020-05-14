Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Çiftçiler günü nedeniyle mesaj yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Çiftçiler günü nedeniyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA