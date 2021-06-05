Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şair Cahit Irgat'ın Ağaç şiirinden "Ağacım, dört kol çengi kıyamet Her dalımda bir memleket Uzar kollarım uzar Taşımda toprağımda bereket Köklerimden başlar hürriyet..." dizelerini paylaşarak "Yaşadığımız çevreyi ilahi hikmetin ve evlatlarımızın bir emaneti olarak görüp korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında şiiri okuduğu video ile yapılan çalışmalara ilişkin veriler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı Açıklaması

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