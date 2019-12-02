Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan down sendromlu judoculara tebrik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan down sendromlu judoculara tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'ı kutladı.

02.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan down sendromlu judoculara tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'ı kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Erdem ve Coşar'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

Kaynak: AA
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