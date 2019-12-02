Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan down sendromlu sporculara tebrik mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan down sendromlu sporculara tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

02.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan down sendromlu sporculara tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı , Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar'a tebrik mesajı gönderdi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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