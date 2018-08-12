Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "(Döviz Açıklaması) Oyununuzu Gördük ve Meydan Okuyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "(Döviz açıklaması) Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Provakasyonla, darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla gerçekleştirmeye çalışıyorlar" "Kopan fırtınanın ekonomik hiçbir sebebi yok" "Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "(Döviz açıklaması) Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Provakasyonla, darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla gerçekleştirmeye çalışıyorlar"
"Kopan fırtınanın ekonomik hiçbir sebebi yok"
"Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir"