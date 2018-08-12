Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "(Döviz Açıklaması) Oyununuzu Gördük ve Meydan Okuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "(Döviz Açıklaması) Oyununuzu Gördük ve Meydan Okuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "(Döviz açıklaması) Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Provakasyonla, darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla gerçekleştirmeye çalışıyorlar" "Kopan fırtınanın ekonomik hiçbir sebebi yok" "Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "(Döviz açıklaması) Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Provakasyonla, darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla gerçekleştirmeye çalışıyorlar"
"Kopan fırtınanın ekonomik hiçbir sebebi yok"
"Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir"

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