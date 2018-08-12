Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "(Döviz açıklaması) Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Provakasyonla, darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla gerçekleştirmeye çalışıyorlar"

"Kopan fırtınanın ekonomik hiçbir sebebi yok"

"Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir"