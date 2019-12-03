: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dörtlü Suriye Zirvesi" değerlendirmesi

03.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:45

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da konaklayacağı otelin önünde kendisini karşılamak için toplanan Türk vatandaşlarıyla selamlaştı. Erdoğan daha sonra gazetecilerin Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi'yle ilgili sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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