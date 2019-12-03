Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dörtlü Suriye Zirvesi" değerlendirmesi
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dörtlü Suriye Zirvesi" değerlendirmesi - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dörtlü Suriye Zirvesi" değerlendirmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da konaklayacağı otelin önünde kendisini karşılamak için toplanan Türk vatandaşlarıyla selamlaştı.

03.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'da konaklayacağı otelin önünde kendisini karşılamak için toplanan Türk vatandaşlarıyla selamlaştı. Erdoğan daha sonra gazetecilerin Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Zirvesi'yle ilgili sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dörtlü Suriye Zirvesi" değerlendirmesi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler