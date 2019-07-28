Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı
İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gittiği bir dondurmacıda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gittiği bir dondurmacıda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: DHA
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