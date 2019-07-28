Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gittiği bir dondurmacıda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

İstanbul DHA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gittiği bir dondurmacıda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kaynak: DHA
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