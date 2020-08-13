Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir" paylaşımı Sosyal medya paylaşımı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden "Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir" paylaşımında bulundu.

Sosyal medya paylaşımı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden "Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir" paylaşımında bulundu.

10 kilometrekarelik bir adanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası, uluslararası hukuk açısından hem komik hem temelsizdir.

Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir.

Kaynak: AA