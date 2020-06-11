Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dijital farkındalık' paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dijital farkındalık' paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıldır yapılan yatırımlarla Türkiye'nin dünyadaki yeni sürecin aktörlerinden olacağını belirterek, dijital farkındalığa dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dijital farkındalık' paylaşımı
11.06.2020 00:42 | Son Güncelleme: 11.06.2020 01:14

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıldır yapılan yatırımlarla Türkiye'nin dünyadaki yeni sürecin aktörlerinden olacağını belirterek, dijital farkındalığa dikkat çekti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından '#DijitalFarkındalık' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız" ifadelerini kullandı.Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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