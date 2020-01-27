Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem yardımlarına teşekkür açıklaması

27.01.2020 22:42 | Son Güncelleme: 27.01.2020 22:42

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası devletimizin yanında yer alarak, yaraları sarmak için yürüttüğümüz mücadelede yurt içinden ve yurt dışından bizlere destek olan tüm kardeşlerime, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şükranlarımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası yardım faaliyetlerine yurt içinden ve yurt dışından destek verenlere teşekkür etti. Erdoğan, "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası devletimizin yanında yer alarak, yaraları sarmak için yürüttüğümüz mücadelede yurt içinden ve yurt dışından bizlere destek olan tüm kardeşlerime, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şükranlarımı ifade etmek istiyorum. SMS bağışları ile destek olan, TV programlarıyla büyük bir farkındalık oluşturan vatandaşlarımız ve bölgedeki ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarımız, Türk milletinin birlik olduğunda neleri başarabileceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.Afet bölgesindeki depremzedelere desteğini esirgemeyen Türk milletine teşekkürlerini sunan Erdoğan, "İlk andan itibaren birbirine kenetlenerek felaket bölgesindeki kardeşlerimize desteklerini esirgemeyen milletimizin her bir ferdine bir kez daha teşekkür ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın" dedi.

Kaynak: DHA