Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hediyesi olarak gönderdiği bisikletler çocuklara teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
19.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hediyesi olarak gönderdiği bisikletler çocuklara teslim edildi. Hediyesini alan Yağmur Mutlu Şahin, "Bisikletimin adını Ateş koyacağım. Recep dedeye teşekkür ederim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kayıtlı ailelerin çocuklarına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hediyesi olarak bisiklet gönderdi. Eyüpsultan, Esenler ve Fatih Kaymakamlıkları tarafından yapılan dağıtımda 210 bisiklet, çocuklara teslim edildi.

"Çocuklarımızı sevindirmek üzere bizlere bisiklet gönderdiler"

9 yaşındaki Yağmur Mutlu Şahin, bisikletini Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'dan aldı. Küçük Yağmur'a bisikletini teslim eden Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, "Bu güzel günde 70 çocuğumuzu daha sevindirme imkanımız olacak. Cumhurbaşkanımıza ve Valimize teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımızı sevindirmek üzere bizlere bisiklet gönderdiler. Biz de bunu çocuklarımıza takdim edeceğiz. Dağıtmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bisikletle yaşam, sağlıklı bir yaşam"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı ve Kadir Gecesi'nin aynı gün olması nedeniyle güzel bir gün yaşadıklarını ifade eden Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, "Bisiklet alışkanlığını kazandırmaya çalışıyoruz. Bisikletle yaşam, sağlıklı bir yaşam. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu şekilde bir yaşama alışmış olması sağlıklı bir toplumun, sağlıklı bir trafik düzeninin oluşmasına da katkı sağlayacaktır. 70 çocuğumuzla birlikte Yaprak kızımıza da bisikletini hediye ediyoruz" dedi.

"Recep dedeye teşekkür ederim" diyen Yaprak Mutlu Şahin, bisikletinin adını Ateş koyduğunu ve korona virüs salgını bittikten sonra her sabah bisiklete bineceğini söyledi. Yaprak Mutlu Şahin'in ardından konuşan ailesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bayram dolayısıyla bisiklet hediye ettiği için teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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