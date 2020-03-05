Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası

05.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret dolu sözler sarfetmişti. Özkoç'un bu sözlerini yargıya taşıyarak 1 milyon liralık manevi tazminat davası açan Erdoğan, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan da suç duyurusunda bulunuldu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, söz konusu manevi tazminat davası ve suç duyurusunu Twitter'deki hesabından duyurdu. Aydın paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle Engin Özkoç aleyhine 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtık. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunduk. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA