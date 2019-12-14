Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı'na tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti.
14.12.2019 23:55 | Son Güncelleme: 14.12.2019 23:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u tebrik ederek görevinde başarı dileklerini iletti.
(İHA)
Kaynak: İHA