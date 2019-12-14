Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti.
14.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:32
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Erdoğan, Tebbun'u tebrik etti ve görevinde başarı diledi.
Kaynak: AA