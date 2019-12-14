Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti.

14.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu

Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, 'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erdoğan, Tebbun'u tebrik etti ve görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA
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