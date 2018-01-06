Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cenk Tosun'a Tebrik Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan futbolcu Cenk Tosun'u telefonla aradı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta sergilediği performansın ardından Everton'a ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun'a tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi. - İSTANBUL