Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemil Taşçıoğlu mesajı: Hatırası hep yaşayacak
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Okmeydanı, Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemil Taşçıoğlu mesajı: Hatırası hep yaşayacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni açılan binasına babası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verileceğini öğrenen Onur Taşçıoğlu'nun teşekkürünü attığı twit ile yanıtladı.

04.04.2020 01:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 01:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemil Taşçıoğlu mesajı: Hatırası hep yaşayacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni açılan binasına babası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verileceğini öğrenen Onur Taşçıoğlu'nun teşekkürünü attığı twit ile yanıtladı. Erdoğan, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun hatırasının her zaman yaşayacağını vurguladı.

Koronovirüse yakalanarak hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni açılan binasına babasının isminin verileceğini öğrenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hitaben twit atarak teşekkür etti. Onur Taşçıoğlu, paylaşımında, "Babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na hakettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız için, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim. @RTErdogan @drfahrettinkoca " ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Onur Taşçıoğlu'na Twitter'dan seslenerek, "Sevgili Onur... Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun..." paylaşımında bulundu.


Kaynak: DHA

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