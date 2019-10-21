Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çebi'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çebi'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

21.10.2019 20:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çebi'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü'nün dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'ye bir tebrik mesajı göndermiştir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA
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