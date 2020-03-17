Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çanakkale Zaferi" mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çanakkale Zaferi" mesajı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çanakkale'de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyenlerin, verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir.

17.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çanakkale'de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyenlerin, verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 105. yıl dönümü iftiharla kutlanan Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, büyük imkansızlıklara rağmen milletin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destan olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Çanakkale'de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyenlerin, verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında, "Kadim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'mızın da habercisi olmuş, Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma, istiklal mücadelemiz için elzem olan ruhu ortaya çıkarmıştır." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir. Aziz milletimiz, dünyaya 'Çanakkale geçilmez.' dedirten atalarımızdan bizlere kalan mirastan ilham ve kuvvet alarak, her daim ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olacaktır. Şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakarlık timsali şehitlerimizden devraldığımız mirası, vatanına, birlik ve beraberliğine sonsuza kadar sahip çıkacak olan yeni nesillere emanet edeceğiz.

Çanakkale'de yatan yüz binlerce şehidimizi yad ederken, şehitlerimize olan şükran borcumuzun ancak vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizi zafere taşıyan hasletlere her zaman sahip çıkarak ödenebileceğini vurgulamak istiyorum. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA

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