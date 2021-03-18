Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çanakkale Zaferi" paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çanakkale Zaferi" paylaşımı

18.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'yle ilgili bir görselin de yer aldığı paylaşımında, "Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destan olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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