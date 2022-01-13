Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çalık ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı dolayısıyla ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı dolayısıyla ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.
(Hülya Keklik/İHA)
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