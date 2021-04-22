Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun oğluna taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun oğluna taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun oğluna taziye telefonu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun oğluna taziye telefonuCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun hayatını kaybetmesi dolayısıyla oğlu ve Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Mahamat İdris Deby Itno'yu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun oğluna taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun hayatını kaybetmesi dolayısıyla oğlu ve Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Mahamat İdris Deby Itno'yu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, merhumun ailesine ve Çad halkına baş sağlığı temennisinde bulundu. Merhum İdris Deby Itno'nun Türkiye- Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tesisine büyük katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu zor döneminde her daim olduğu gibi Çad halkının yanında durmaya devam edeceğini ifade etti.

ANKARA, - 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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