Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir'e Ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel yönetimler proje yarışmasını, AK Partili belediyeler tarafından hayata geçirilen özgür ve orijinal çalışmaları tüm Türkiye´ye tanıtması açısından önemli görüyorum" dedi. Ödülü değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kırsal kalkınmayı öncelikli hedefleri arasına aldıklarını hatırlatarak, bu alanda bugüne kadar yaptıkları çalışmaların ödüle layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Ankara ATO Congresium´da yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2019 seçimlerine dikkat çekerek, "2019 seçimlerinde sadece cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğinde değil, aynı zamanda belediye başkanlığı seçiminde de yüzde asgari 50+1 oya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu bir hedeftir. Şayet belediyecilik hizmet işiyse, ki kesinlikle öyledir. AK Parti belediyelerinin hizmet büyüklüğünü ve kalitesini diğer belediyelerle kıyaslamak mümkün değildir. Ülkemizde bin 397 belediyeden 884´ünün AK Parti tarafından yönetiliyor olması bu gerçeğin belediyemiz ve milletimiz tarafından da teyidi anlamına geliyor. Gerçekten de tıpkı hükümet ve diğer alanlarda olduğu gibi belediyecilikte de rakiplerimizle değil biz kendi kendimizle yarışıyoruz" dedi.

Kent ekonomisine katkı ödülü

Toplantıda ayrıca AK Parti Genel Merkezi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Yerel Yönetimler Proje Yarışmasında dereceye giren belediyelere de ödülleri verildi. Sosyal projeler ve kent kategorisinde yapılan yarışmada Bursa Büyükşehir Belediyesi de Tarım A.Ş. ile kent ekonomisine değer katanlar ödülüne layık görüldü. Bursa'nın ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye verdi. Başkan Altepe'yi kent ekonomisine katkı sağlayan bu proje nedeniyle kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl 6´ncısını düzenlediğimiz yerel yönetimler proje yarışmasını, AK Partili belediyeler tarafından hayata geçirilen özgür ve orijinal çalışmaları tüm Türkiye´ye tanıtması açısından önemli görüyorum. Ödüle alan tüm başkanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Başarı ödülle taçlandı

Henüz Bütünşehir yasası uygulamaya girmeden Keles'e yapılan Süt Fabrikası ile kırsal kalkınma yatırımlarını başlatan ve kurulan Tarım A.Ş. ile yatırımlara büyük bir ivme kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de bu alandaki başarılarının ödülle taçlandığını söyledi. Tarım şirketi kuran ilk belediye olduklarını hatırlatan Başkan Altepe, "Tarım A.Ş. bugün Hollanda, Almanya, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelere ihracat yapan ve böylelikle çiftçi gelirlerinin artmasını sağlayan önemli bir şirket konumuna geldi. Tamamen çiftçinin refah seviyesini yükseltmeyi hedef alan Tarım A.Ş. ile böyle bir ödüle değer bulunmak bizleri gururlandırdı" diye konuştu.