Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Boris Johnson'a tebrik
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson'u tebrik etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Birleşik Krallık'ın 77'inci Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Birleşik Krallık'ın 77'inci Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum."
Kaynak: DHA
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