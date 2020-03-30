Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Biz bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü 'BizBizeYeterizTürkiyem', 'BizBizeYeteriz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başlatılan "BizBizeyeterizTürkiyem" kampanyasının nasıl ilerleyeceğini ve nerelere yardım edileceğini gösteren bir de video paylaştı. (İHA) Kaynak: İHA