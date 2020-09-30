Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesaj
30.09.2020 19:30 | Son Güncelleme: 30.09.2020 19:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesine video mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesine video mesaj gönderdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı