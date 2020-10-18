Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Birlik, beraberlik" vurgusu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Birlik, beraberlik" vurgusu

18.10.2020 20:11 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin yükselişinin engellenemeyeceğini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin yükselişinin engellenemeyeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter paylaşımında "Yüreğimiz toplu vurduğu müddetçe, her türlü tefrikayı bünyemizden uzak tuttuğumuz sürece, Allah'ın izniyle bu ülkenin yükselişinin, bu milletin zenginliğinin önünde duracak hiçbir güç yoktur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Şırnak'ta yaptığı konuşmanın yer aldığı bir videoya da yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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