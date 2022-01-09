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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı
AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum." ifadesine yer verdi.

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri

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