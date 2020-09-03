Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19'a yakalanan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' mesajı
03.09.2020 20:13 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:18

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19'a yakalanan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun temennisinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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