CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BEŞİKTAŞ BAŞKANI ÇEBİ'YE GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU Gülseli KENARLI / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak şifa dileklerini iletti.

Gülseli KENARLI/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak şifa dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA