Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a kutlama

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'u penaltılarda 4-2 yenerek şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF Turkcell Süper Kupa 2021'i kazanan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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