Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a kutlama
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'u penaltılarda 4-2 yenerek şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'u penaltılarda 4-2 yenerek şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF Turkcell Süper Kupa 2021'i kazanan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri