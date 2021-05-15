Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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