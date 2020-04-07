Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'den paylaşımda bulunarak İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'den paylaşımda bulunarak İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'den paylaşımda, "Rahmet-i Rahmanın kainatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA