Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
24.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadelerin kullandı.
(İHA)
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Kaynak: İHA