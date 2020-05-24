Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadelerin kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA