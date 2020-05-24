Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı Açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
24.05.2020 09:21 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:21
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Paylaşımda, Ayasofya ile Sultanahmet Camisi silüetinin de yer aldığı bir grafik kullanıldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA