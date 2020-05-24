Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı Açıklaması
24.05.2020 09:21 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:21

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, Ayasofya ile Sultanahmet Camisi silüetinin de yer aldığı bir grafik kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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