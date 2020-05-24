Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Mesajı
24.05.2020 05:01 | Son Güncelleme: 24.05.2020 05:04

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Gecenin sabaha eriştiği bu saatlerde çalışmalarımızın arasında Ak Parti'mizin fedakar mensuplarıyla bayramlaşıyor, hasbihal ediyoruz. Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun." ifadeleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca Erdoğan'ın AK Parti'lilerle video konferans yöntemiyle görüştüğü toplantıdan fotoğraf karesine de yer verildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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