Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

20.02.2020 20:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı , "Almanya'nın kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda. "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler