Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda. "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
(İHA)